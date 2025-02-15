MÜNİH, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, Almanya'nın Münih kentinde devam eden Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares Bueno ile bir araya geldi, 14 Şubat 2025. (Fotoğraf: Zhang Fan/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Wang Yi Almanya'da İspanyol Mevkidaşıyla Görüştü - Son Dakika
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