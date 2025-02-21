Wang Yi ve Lavrov G20'de Buluştu

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JOHANNESBURG, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi, 20 Şubat 2025. (Fotoğraf: Zhang Yudong/Xinhua)