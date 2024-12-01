Wang Yi ve Raşid Meredov'dan İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Wang Yi ve Raşid Meredov'dan İşbirliği Vurgusu

Çin ve Türkmenistan, ticaret ve enerji işbirliğini güçlendirmek için yeni adımlar atacak.

01.12.2024 12:13
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CHENGDU, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi cumartesi günü ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Türkmenistan ile Çin'in iyi dost ve ortak iki ülke olduğunu söyledi. Wang, iki ülkenin geleneksel dostluğu sürdürmesi, iki ülke lideri tarafından varılan önemli uzlaşıyı hayata geçirmesi, temel çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirlerini sıkı şekilde desteklemesi, her yönden karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini genişletmek için yeni fikirler keşfetmesi, enerji işbirliğini teşvik etmek için yeni atılımlar yapması ve halklar arası etkileşimi güçlendirmek için yeni adımlar atması gerektiğini belirtti.

Wang, Türkmenistan ile ticaret ve yatırım işbirliği hacmini daha da artırmaya istekli olduklarını ve daha fazla Çinli işletmeyi Türkmenistan'da yatırım yapmaya teşvik edeceklerini söyledi.

Meredov ise Türkmenistan'ın Çin ile olan daimi dostluk ilişkisine bağlı olduğunu belirterek, Çin ile yakın üst düzey temasları sürdürmeye, Türkmenistan-Çin İşbirliği Komitesi'ne tam işlerlik kazandırmaya ve iki taraf arasındaki doğalgaz ticaretinin öncü projesinde karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini teşvik etmeye istekli olduklarını ifade etti.

Meredov, 5. Çin- Orta Asya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Chengdu'da bulunuyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Wang Yi ve Raşid Meredov'dan İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

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