Wang Yi ve Szijjarto'dan Diplomatik Görüşme

Güncel

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 20 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, New York'taki Birleşmiş Milletler merkezinde Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi, 18 Şubat 2025.

Wang, salı günü Macar mevkidaşı ile görüşmesi sırasında yaptığı açıklamada, Macaristan'ın Çin'i her daim kalkınma için bir fırsat olarak görmesini takdir ettiğini ve Çin'in her zaman Macaristan'ın güvenilir bir ortağı olacağını belirtti.

Bu yılın Çin ve Avrupa Birliği (AB) arasında diplomatik bağların kurulmasının 50. yıldönümü olduğunu kaydeden Wang, Macaristan'ın Çin-AB ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı bir şekilde gelişmesinde yapıcı bir rol oynamaya devam edeceğine olan inancını dile getirdi. (Fotoğraf: Li Rui/Xinhua)