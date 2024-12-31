Warri Rafinerisi Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Warri Rafinerisi Yeniden Açıldı

Nijerya'nın Warri rafinerisi yenileme sonrası ham petrol işlemeye başladı, bağımlılığı azaltacak.

31.12.2024 01:46
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Petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'nın Delta eyaletindeki Warri rafinerisi, yenileme çalışmalarının ardından ham petrol işlemeye başladı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, yıllar sonra Warri rafinerisinin yeniden faaliyete geçmesi nedeniyle Nijerya Ulusal Petrol Limited Şirketine (NNPCL) tebrik mesajı yayımladı.

Tinubu, mesajında, Warri kentindeki kamuya ait petrol rafinerisinin birkaç yıldır petrol üretmediğini, ancak yeniden açıldığını belirtti.

Rafinerinin yeniden açılmasının "Nijeryalıların kendi yönetimlerine olan umutlarını güçlendiren kayda değer bir başarı" olduğunu ifade eden Tinubu, "Warri Rafinerisi şu anda yüzde 60 kapasiteyle çalışmakta olup, yönetiminin enerji verimliliği ve güvenliğini sağlamaya yönelik kapsamlı planı tamamen yolunda ilerliyor." ifadesini kullandı.

Nijerya hükümeti, geçen ay Delta eyaletindeki Port Harcourt Rafinerisi'nin yenileme çalışmalarının ardından günlük 60 bin varil ham petrol işlemeye başladığını duyurmuştu.

Afrika'nın en büyük ikinci petrol üreticisi olan Nijerya, rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle ürettiği petrolü işleyemediği için akaryakıt ihtiyacının tamamına yakınını ithal ediyor.

Port Harcourt ve Warri rafinerilerinin yeniden faaliyete geçmesi, bu bağımlılığı azaltmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

Nijerya, Ekonomi, Güncel, Enerji, Son Dakika

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