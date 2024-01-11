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Washington'daki Okullara Bomba İhbarı - Son Dakika
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Washington'daki Okullara Bomba İhbarı

ABD'nin başkenti Washington'daki okullara bomba ihbarı içeren mesajlar gönderilmesi üzerine polis inceleme başlattı. Washington DC Polis Departmanı, aynı anda birkaç okula bomba ihbarı içeren e-postaların gönderildiğini duyurdu. İhbar üzerine polis, Minneapolis Polis Departmanı ile birlikte geniş kapsamlı bir inceleme başlattı. Holy Cross Koleji ise okulun tahliye edildiğini ve yapılan incelemenin ardından herhangi bir şüpheli paket veya tehlikeye rastlanmadığını açıkladı. Polis, konuyla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Washington\'daki Okullara Bomba İhbarı
11.01.2024 - 11:53,  Güncelleme: 11:54
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ABD'nin başkenti Washington'daki okullara bomba ihbarı içeren mesajlar gönderilmesi üzerine polis inceleme başlattı.

Washington DC Polis Departmanının X sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, Washington'da aynı anda birkaç okula bomba ihbarı içeren e-postalar gönderildi.

İhbar üzerine polis, Minneapolis Polis Departmanı (MPD) ile bölgede geniş kapsamlı inceleme başlattı.

Öte yandan Holy Cross Koleji sosyal medyada yaptığı açıklamada, okulun tahliye edildiğini ve yapılan incelemenin ardından herhangi bir şüpheli paket veya tehlikeye rastlanmadığını kaydetti.

Polisin, konuyla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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