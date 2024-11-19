WhatsApp'a 25,4 Milyon Dolar Ceza

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SAN FRANCISCO, 19 Kasım (Xinhua) -- Hindistan Rekabet Komisyonu, WhatsApp'ın tartışmalı 2021 gizlilik politikasının tekelcilik karşıtı yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle 25,4 milyon ABD doları ceza verdi.

TechCrunch'ın pazartesi günü bildirdiğine göre komisyon ayrıca WhatsApp'a beş yıl boyunca kullanıcı verilerini reklam amaçlı kullanılmak üzere diğer Meta birimleriyle paylaşmama yasağı da getirdi.

Komisyon, 2021 yılında başlattığı soruşturmada WhatsApp'ın "kabul et ya da terk et" şeklindeki gizlilik güncellemesiyle kullanıcıları herhangi bir istisna olmaksızın genişletilmiş veri toplanmasını kabul etmeye zorlamasının, Meta'nın başat pozisyonunu kötüye kullanması anlamına geldiğini tespit etti.

Komisyon, "WhatsApp tarafından toplanan kullanıcı verilerinin, WhatsApp hizmeti sağlanması dışındaki amaçlarla diğer Meta şirketleriyle paylaşılması, kullanıcıların Hindistan'daki WhatsApp hizmetine erişmesinin bir koşulu yapılamaz" dedi.

Komisyon WhatsApp'ın zorunlu veri paylaşımının, Meta'nın rakipleri açısından giriş engelleri teşkil ettiğine ve görüntülü reklam pazarında pazar erişiminin engellenmesine sonuç verdiğine hükmetti.

Meta'nın sahip olduğu WhatsApp'ın Hindistan'da aylık 450 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunuyor.