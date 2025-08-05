Willem Dafoe'ye Onur Ödülü

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 15-22 Ağustos'ta düzenlenecek 31. Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü, ABD'li oyuncu Willem Dafoe'ye takdim edilecek.

SFF'den yapılan yazılı açıklamada, Saraybosna'da bu yıl 31'incisi gerçekleşecek festival kapsamında "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü'ne 150'den fazla filmde rol alan ve uluslararası alanda tanınan Dafoe'nin layık görüldüğü bildirildi.

Dafoe'nin Saraybosna'da hayranlarıyla bir araya geleceği ve sinemaya dair merak edilen sorulara da yanıt vereceği belirtilen açıklamada, "Dafoe, 25 yıl sonra yeniden Saraybosna'da olacak. Her sinema oyuncusu onun gibi olağanüstü bir yeteneğe sahip olmak ister. Çoğu filmde unutulmaz, karmaşık ve duygusal karakterlere hayat vermiştir." ifadelerine yer verildi.

SFF'den 3 Haziran'da yapılan açıklamada, İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino'ya da "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü verileceği kaydedilmişti.

Saraybosna'da 15-22 Ağustos'ta düzenlenecek 31. Saraybosna Film Festivali'nde "Saraybosna'nın Kalbi" ödülü için farklı kategorilerde 50 film yarışacak.

Festival, savaşın izlerini silmek için başlatıldı

Bosna Hersek'te savaşın izlerini silmek amacıyla düzenlenen ve 30 yıldır devam eden festival, dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.

SFF'nin en özel ödülü olan "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü, 2010'da Morgan Freeman, 2011'de Angelina Jolie, 2016'da Robert de Niro, 2017'de Oliver Stone, 2018'de Nuri Bilge Ceylan, 2019'da Tim Roth, 2021'de Wim Wenders, 2022'de Ruben Östlund, Jesse Eisenberg ve Mads Mikkelsen'a, 2023'te de Charlie Kaufman ve 2024'te Meg Ryan'a takdim edildi.

Festivale, bugüne kadar Robert de Niro'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten Orlando Bloom'a, Daniel Craig'den John Malkovich'e, Morgan Freeman'dan Nuri Bilge Ceylan'a kadar dünyaca ünlü isimler katılırken, çok sayıda Türk yapımı da festivalde ödül aldı.