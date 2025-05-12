Wisconsin'de Yangın: 4 Ölü, 4 Yaralı

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki bir binada çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

ABD basınında çıkan haberlere göre, eyaletin Milwaukee bölgesindeki 4 katlı bir binanın ortak kullanım alanında çıkan yangın diğer katlara da yayıldı.

Milwaukee Bölgesi İtfaiye Şefi Aaron Lipski, toplam 85 dairenin bulunduğu binada çıkan yangına 30 itfaiye aracıyla müdahale edildiğini aktardı.

Yangın nedeniyle apartmanda mahsur kalan 30 kişinin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığını kaydeden Lipski, yangında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ağır yaralandığını belirtti.

Lipski, yangın nedeniyle yaklaşık 200 kişinin evsiz kaldığına işaret ederek, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını ifade etti.