Wuling, Endonezya'da yeni elektrikli araç modeli Cloud EV'yi tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Wuling, Endonezya'da yeni elektrikli araç modeli Cloud EV'yi tanıttı

Wuling, Endonezya\'da yeni elektrikli araç modeli Cloud EV\'yi tanıttı

Çinli otomobil üreticisi Wuling, Endonezya pazarındaki varlığını genişletmek amacıyla Cakarta'da yeni elektrikli araç modeli Cloud EV için resmi bir lansman düzenledi. Cloud EV'nin Endonezya'ya girişiyle elektrikli araç kullanımının artması hedefleniyor. Wuling Endonezya ayrıca 10. Dünya Su Forumu'nun resmi araçları olarak 150 adet elektrikli araç tedarik edecek.

16.05.2024 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇEKİM TARİHİ: 15 Mayıs 2024

1. Lansman töreninden çeşitli görüntüler

2. Wuling marka elektrikli araçların gösteriminden çeşitli görüntüler

Çinli otomobil üreticisi Wuling, Endonezya pazarındaki varlığını daha da genişletmek amacıyla Çarşamba günü Cakarta'da yeni elektrikli araç modeli Cloud EV için resmi bir lansman düzenledi.

"Cloud EV satışlarının, Wuling elektrikli araçlarının toplam satış hacmine katkıda bulunacağını ve elektrikli araçların Endonezya'ya girişini artıracağını umuyoruz. Tüketicilerin bu aracı memnuniyetle karşılayacağından eminiz. Umarım Cloud EV bu yıl en az 5.000 adet satar."

Endonezya'da elektrikli araç kullanımı önemli ölçüde artmış durumda. Wuling Endonezya, 18-25 Mayıs tarihleri arasında Bali'de 10. Dünya Su Forumu'nun resmi araçları olarak belirlenen 150 adet elektrikli aracı tedarik edecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cakarta'dan bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua

Endonezya, Dünya, cloud, Çin, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Wuling, Endonezya'da yeni elektrikli araç modeli Cloud EV'yi tanıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 03:50:46. #1.11#
SON DAKİKA: Wuling, Endonezya'da yeni elektrikli araç modeli Cloud EV'yi tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement