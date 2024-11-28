Wuling'in 160.000. Elektrikli Aracı Cikarang'da Tanıtıldı

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CİKARANG, 28 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Java eyaletinin Cikarang kentinde düzenlenen törende sergilen Wuling'in Cloud model elektrikli araçları, 27 Kasım 2024.

Çin'in önde gelen otomobil üreticisi SAIC-GM-Wuling'in yerel iştiraki olan SGMW Motor Endonezya (Wuling) çarşamba günü düzenlediği törende Cikarang'daki üretim tesisinden çıkan 160.000'inci aracı ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği pazarlarına ihraç edilecek elektrikli araç modeli Cloud'un piyasaya çıkışını kutladı. (Fotoğraf: Zulkarnain/Xinhua)