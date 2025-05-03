X-Waters Festivali\'nde Yüzme Yarışları Yapıldı

X-Waters Antalya Uluslararası Su Sporları Festivali kapsamında yüzme yarışları yapıldı.

Konyaaltı Varyant EKDAĞ 1 No'lu plajda yapılan yüzme yarışların startını, Antalya Vali Yardımcısı Tahsin Aksu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek verdi.

Yaklaşık 30 ülkeden bin sporcunun katıldığı yarışlarda erkeklerde Aleksandr Kaluzhskii birinci, Vladimir Gusev ikinci, Gennadii Bynin üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Ekaterina Sokolova birinci, Varvara Grigorova ikinci ve Sofya Koval üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Organizasyon için kurulan etkinlik alanında Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konser verdi.