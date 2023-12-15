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Xi Jinping, acil durumlara müdahale edilmesi için çağrıda bulundu - Son Dakika
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Xi Jinping, acil durumlara müdahale edilmesi için çağrıda bulundu

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, düşük sıcaklık, yağmur, kar ve don kaynaklı felaketlerin önlenmesi ve müdahale edilmesi için topyekun çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Xi, ilgili bölge ve departmanlardan, sorumluluklarını yerine getirip ayrıntılı ihtiyati tedbirler almalarını istedi.

Xi Jinping, acil durumlara müdahale edilmesi için çağrıda bulundu
15.12.2023 - 16:32,
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BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, acil durumlara müdahale edilmesi ve halkın sıcak ve güvenli bir kış geçirmesi için topyekun çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, düşük sıcaklık, yağmur, kar ve don kaynaklı felaketlerin önlenmesi ve bunlara müdahale edilmesi talimatını verdi.

Xi, ilgili bölge ve departmanlardan, sorumluluklarını yerine getirip ayrıntılı ihtiyati tedbirler almalarını istedi.

Kaynak: Xinhua
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