Xi Jinping Asya Kış Oyunları'na Katılacak

BEİJİNG, 6 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 7 Şubat'ta Çin'in Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de düzenlenecek 9. Asya Kış Oyunları'nın açılış törenine katılacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü perşembe günü yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Xi'nin, açılış törenine katılacak yabancı liderler için bir karşılama yemeğine ev sahipliği yapacağını da duyurdu. Sözcü, karşılama yemeğine katılacak liderler arasında Brunei Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra ve Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Woo Won-shik'in bulunduğunu kaydetti.
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