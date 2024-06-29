Xi Jinping, Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Beş İlkesi'nin 70. Yıldönümü Konferansı'nda Konuştu

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BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Beijing'de gerçekleştirilen Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Beş İlkesi'nin 70. Yıldönümü Konferansı'na katılarak önemli bir konuşma yaptı.

Xi, 70 yıl önce ulusal bağımsızlık ve kurtuluş hareketlerinin küresel ölçekte etkili olduğunu ve tüm dünyadaki sömürgecilik sisteminin tökezleyip çöktüğünü söyledi. Dünyanın aynı zamanda Soğuk Savaş'ın kara bulutlarının ve "güçlü olan haklıdır" şeklindeki azgın yaygaraların tehdidiyle yüz yüze kaldığını kaydeden Xi, bağımsızlığını yeni kazanan ülkelerin, egemenliklerini korumaya ve ulusal ekonomilerini büyütmeye çalıştığını hatırlattı.

Çinli liderlerin o dönemde ilk kez egemenlik ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı, karşılıklı saldırmazlık, birbirlerinin içişlerine karışmama, eşitlik, karşılıklı yarar ve barış içinde bir arada yaşama şeklinde Beş İlke'yi bir bütün halinde tanımladığını hatırlatan Xi, liderlerin Beş İlke'yi, bu ilkeleri devletler arası ilişkilerin temel normları yapma çağrısında bulunan Çin- Hindistan ve Çin- Myanmar ortak bildirilerine dahil ettiğini ifade etti.

Xi, "Geçtiğimiz 70 yılda Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Beş İlkesi, zaman ve mekanı aşıp yabancılaştırmaya direnerek güçlü bir dirence ve kalıcı geçerliliğe sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bu ilkeler uluslararası ilişkilerin açık, kapsayıcı ve evrensel olarak uygulanabilir temel normları ve uluslararası hukukun temel ilkeleri haline gelmiştir" dedi.

Xi, bu ilkelerin uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukukun üstünlüğü için tarihi bir ölçüt oluşturduğunu, farklı sosyal sistemlere sahip ülkeler arasındaki ilişkilerin kurulup geliştirilmesi için ana kılavuz olarak işlev gördüğünü, gelişmekte olan ülkelerin işbirliğini sürdürme ve birlik yoluyla öz kuvvet arayışı çabalarının arkasındaki toparlayıcı güç olduğunu, uluslararası düzenin reforma tabi tutulması ve iyileştirilmesine tarihi bilgelik kattığını ve insanlığın ilerleyişi davasına kalıcı katkılarda bulunduğunu ifade etti.

Xi, günümüzde "ne tür bir dünya inşa etmeli ve nasıl inşa etmeli" şeklindeki tarihi soru karşısında Çin'in insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme fikrini önererek zamanın çağrısına yanıt verdiğini vurguladı.

İnsanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme vizyonunun, Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Beş İlkesi'yle aynı ruhu taşıdığını kaydeden Xi, yine bu vizyonun, Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Beş İlkesi'nin yeni şartlarda sürdürülüp desteklenmesi ve güncellenmesi açısından en etkin yol olduğunu belirtti.

Xi, "İnsanlığın barış ile savaş, refah ile durgunluk, birlik ile cepheleşme arasında seçim yapmak zorunda kaldığı bu tarihi dönemde Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Beş İlkesi'ni her zaman olduğundan daha fazla savunmalıyız ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme şeklindeki yüce hedef için yorgunluk bilmeden gayret göstermeliyiz" dedi.

Xi, dünyaya egemen eşitlik ilkesini el üstünde tutma, karşılıklı saygının temelini sağlamlaştırma, barış ve güvenlik vizyonunu gerçeğe dönüştürme, refahı elde etmek için tüm güçleri birleştirme, eşitlik ve adalete bağlı kalma ve açık ve kapsayıcı bir zihniyeti kucaklama çağrısı yaptı.

Dünyadaki tüm güçler arasında Küresel Güney'in güçlü bir ivmeyle öne çıkarak insanlığın ilerleyişinde can alıcı rol oynadığını kaydeden Xi, yeni bir tarihi başlangıç noktasında bulunan Küresel Güney'in daha açık ve daha kapsayıcı olması gerektiğini ve ele ele vererek insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasında başı çekmesi gerektiğini vurguladı.

Konferansa aralarında Vietnam, Myanmar ve diğer ülkelerin eski liderleri, uluslararası ve bölgesel örgütlerin temsilcileri, 100'den fazla ülkeden diplomatik temsilciler, Çinli ve yabancı uzman ve akademisyenler ve medya ve iş temsilcilerinin bulunduğu 600 civarında kişi katıldı.