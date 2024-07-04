Xi Jinping, Çin ve Kırgızistan'ın Kuşak ve Yol işbirliğini derinleştirmesini teşvik etti - Son Dakika
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Xi Jinping, Çin ve Kırgızistan'ın Kuşak ve Yol işbirliğini derinleştirmesini teşvik etti

Xi Jinping, Çin ve Kırgızistan\'ın Kuşak ve Yol işbirliğini derinleştirmesini teşvik etti

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşmesi sırasında, Çin ve Kırgızistan'ın Kuşak ve Yol işbirliğinin derinleşmesini ve daha etkin hale gelmesini teşvik etmeleri gerektiğini söyledi. Xi, iki ülkenin ekonomi, ticaret ve yatırım işbirliğini genişletmesi ve kaliteli yeni üretici güçler konusunda işbirliğini artırması gerektiğini vurguladı.

04.07.2024 10:20
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ASTANA, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Kırgızistan'ın yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinin derinleşmesini ve daha etkin hale gelmesini teşvik etmeleri gerektiğini söyledi.

Xi, iki tarafın ekonomi, ticaret ve yatırım işbirliğini genişletmesi, bağlanabilirliği güçlendirmesi ve kaliteli yeni üretici güçler konusunda işbirliğini artırması gerektiğini vurguladı.

Xi, Çarşamba günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 24. Zirvesi öncesinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşmesi sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Xi Jinping, Çin ve Kırgızistan'ın Kuşak ve Yol işbirliğini derinleştirmesini teşvik etti - Son Dakika

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