Xi Jinping, Çin ve Rusya'nın ikili ilişkilerini güçlendirmeye çağırdı

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ASTANA, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Rusya'yı ikili ilişkilerinin benzersiz değerini daima muhafaza etmeye ve ikili işbirliğinin temelindeki itici gücü keşfetmeye çağırdı.

Xi, Çarşamba günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 24. Zirvesi çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi esnasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Xi, çalkantı ve değişimlerle dolu uluslararası konjonktür karşısında, iki ülkenin kalıcı dostluğa yönelik asli amacı gözetmesi ve halka fayda sağlama kararlılığına bağlı kalması gerektiğini ifade etti.

Xi, iki ülkenin kendi meşru hak ve çıkarlarını korumak ve uluslararası ilişkileri yöneten temel normları gözetmek üzere çaba göstermesi gerektiğini belirtti.