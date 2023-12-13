Xi Jinping, Çin-Vietnam ilişkisinin stratejik önemini vurguladı

HANOİ, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ile Vietnam arasındaki özel ilişkinin stratejik öneminin altını çizdi.

Xi, Salı günü Vietnam Komünist Partisi (VKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong ile yaptığı görüşmede, dünyanın en büyük iki komünist partisi olan ÇKP ve VKP'nin Marksizme bağlı kalarak onu ileri taşıdıklarını, sosyalizm yoluna kararlılıkla bağlı kaldıklarını ve ülkelerinde sosyalist yapının inşasına önderlik ettiklerini belirtti.

İki tarafın da Çin-Vietnam ilişkilerinin stratejik önemini idrak etmesi gerektiğine değinen Xi, dünyadaki sosyalist güçlerin kuvvetlendirilmesi ve her iki ülkedeki sosyalist yapının istikrarlı ve uzun vadeli ilerlemesinin sağlanması perspektifinden bakarak ortak geleceğe sahip bir Çin-Vietnam topluluğu inşa etme yolunda somut aşama kaydetmesi gerektiğini ifade etti.