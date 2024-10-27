Xi Jinping'den Chapo'ya Kutlama Mesajı

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BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Daniel Francisco Chapo'ya Mozambik Devlet Başkanı seçilmesi dolayısıyla Cumartesi günü kutlama mesajı gönderdi.

Çin ve Mozambik'in kadim iki dost ülke olduğunu belirten Xi, iki ülke arasındaki siyasi karşılıklı güvenin son yıllarda derinleştiğini, bu sayede tatbiki işbirliğinin verimli sonuçlar verdiğini ve iki ülkenin temel çıkar ve başlıca kaygılarını ilgilendiren konularda karşılıklı destek aldığını ifade etti.

Çin-Mozambik ilişkilerinin gelişmesine büyük önem verdiğini kaydeden Xi, her iki ülke halkına daha fazla fayda sağlamak amacıyla Çin- Afrika İşbirliği Forumu Beijing Zirvesi'nde alınan sonuçları hayata geçirmek, geleneksel dostluğu teşvik etmek, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini derinleştirmek ve Çin-Mozambik kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını sürekli ilerletmek için yeni seçilen başkan Chapo ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu belirtti.