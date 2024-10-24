Xi Jinping\'den Çin-Hindistan İşbirliği Çağrısı

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KAZAN, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Hindistan'a birbirlerinin kalkınma süreçlerini karşılıklı olarak kolaylaştırma çağrısında bulundu.

Xi, 16. BRICS Zirvesi çerçevesinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Çarşamba günü yaptığı görüşmede, iki tarafın iletişim ve işbirliğini güçlendirmesi, farklılıkları ve anlaşmazlıkları uygun şekilde yönetmesi gerektiğini söyledi.