Xi Jinping'den Güney Kore'ye Taziye Mesajı

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BEİJİNG, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Jeju Air'e ait bir yolcu uçağının düşmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Güney Kore Devlet Başkanı Vekili Choi Sang-mok'a bir taziye mesajı gönderdi.

Xi pazar günkü mesajında kazanın ağır can kaybına yol açtığını öğrendiğinde derin üzüntü duyduğunu söyledi. Olayda hayatını kaybedenler için Çin hükümeti ve halkı adına başsağlığı dileyen Xi, yaslı ailelere sabır, yaralılara da acil şifalar diledi.