Xi Jinping'den Jimmy Carter'a Taziye

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BEİJİNG, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD'li mevkidaşı Joe Biden'a eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı gönderdi.

Xi pazartesi günkü mesajında Çin hükümeti, Çin halkı ve kendisi adına Carter'ın vefatı dolayısıyla derin taziyelerini ifade ederek Carter ailesine başsağlığı diledi.

Carter'ı Çin ile ABD arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının destekçisi ve karar alıcısı olarak nitelendiren Xi, merhum ABD liderinin ikili ilişkilerin yanı sıra iki ülke arasındaki dostane etkileşim ve işbirliğinin gelişmesine de büyük katkıda bulunduğunu belirtti.

Xi, eski başkanın vefatından derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Çin-ABD ilişkilerinin dünyadaki en önemli ikili ilişkilerden biri olduğunu vurgulayan Xi, iki halkın temel çıkarlarına odaklanıp uluslararası toplumun ortak beklentilerini karşılamak ve Çin-ABD ilişkilerini doğru yol olan sağlam, istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma yolunda ilerletmek için ABD ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.