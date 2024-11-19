Xi Jinping’den Küresel Kalkınma Önerisi

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RIO DE JANEIRO, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, adil bir ortak kalkınma dünyası inşa etmek üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını belirterek Çin'in küresel kalkınmaya yönelik 8 maddelik önerisini açıkladı.

Xi söz konusu açıklamayı pazartesi günü 19. G20 Liderler Zirvesi'nin Açlık ve Yoksullukla Mücadele hakkındaki 1. oturumunda yaptı.