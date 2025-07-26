Xi Jinping'den Maldivler'e Kutlama Mesajı

BEİJİNG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Maldivler'in bağımsızlığını kazanmasının 60. yıldönümü vesilesiyle Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu'ya kutlama mesajı gönderdi.

Xi, cuma günkü mesajında Çin ve Maldivler'in geleneksel olarak dost komşular olduğunu belirterek, 1972'de diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana ikili ilişkilerin sağlam ve istikrarlı şekilde geliştiğini ve farklı büyüklükteki ülkeler arasında eşitlik, karşılıklı destek ve kazan-kazan işbirliği için bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

Ocak 2024'te Muizzu'nun Çin'e başarılı bir resmi ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Xi, bu ziyaret sırasında Muizzu ile samimi ve dostane bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve geniş çaplı mutabakata ulaştıklarını ifade etti.

Çin-Maldivler ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini belirten Xi, Muizzu ile birlikte Çin-Maldivler kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını sürekli derinleştirmeye ve ortak geleceğe sahip Çin-Maldivler topluluğunu birlikte inşa etmeye hazır olduğunu vurguladı.