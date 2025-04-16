Xi Jinping'den Malezya'ya İşbirliği Mesajı - Son Dakika
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Xi Jinping'den Malezya'ya İşbirliği Mesajı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Malezya ile ikili ilişkileri güçlendirerek yeni bir döneme hazır olduklarını belirtti.

16.04.2025 16:53
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KUALA LUMPUR, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ortak geleceğe sahip üst düzey bir stratejik Çin- Malezya topluluğu inşa ederek ikili ilişkilerde yeni bir "50 Altın Yıl" başlatmak üzere Malezya tarafıyla birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Ülkeye resmi ziyaret amacıyla giden Xi, Malezya Kralı Sultan İbrahim Sultan İskender ile bir araya geldi. Sultan İbrahim, görüşme öncesinde Xi için büyük bir karşılama töreni düzenledi.

Xi, çarşamba günü gerçekleştirilen görüşmede Çin ve Malezya'nın iyi komşu, iyi dost ve birbirini aile üyeleri kadar sık ziyaret eden iyi ortaklar olduğunu vurguladı. Xi, ikili ilişkiler açısından muhteşem bir yarım asır geçtiğini kaydederek, bu açıdan daha da parlak bir geleceğin kendilerini beklediğini sözlerine ekledi.

Xi, iki tarafa "İki Ülke, İkiz Parklar" programı ve Doğu Kıyısı Demiryolu Bağlantısı gibi büyük projelerin iyi şekilde uygulanmasını sağlama ve yapay zeka, dijital ekonomi ve yeşil ekonomi gibi geleceğin sektörlerinde işbirliğini aktif şekilde geliştirme çağrısı yaptı.

Xi, Malezya'nın Çin pazarına daha fazla yüksek kaliteli tarım ürünleri sunmasını memnuniyetle karşıladıklarını ve Çinli işletmeleri Malezya'da yatırım yapmaya teşvik ettiklerini ifade etti.

Çin Cumhurbaşkanı, Malezya ile Konfüçyüsçü ve İslami medeniyetler arasında diyaloğu teşvik etmeye ve halklar arası etkileşimi artırmak üzere kültür, turizm ve eğitim alanlarında daha fazla işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Malezya'nın ASEAN dönem başkanlığını desteklediklerini ifade eden Xi, Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni uygulamak için Malezya ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Xi, bölgeye ve dünyaya daha fazla kesinlik ve pozitif enerji kazandırmak üzere Küresel Güney'in dayanışma odaklı kolektif ilerleme ve ortak kalkınma arayışını teşvik için ortak çaba gösterilmesi çağrısında da bulundu.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Xi Jinping'den Malezya'ya İşbirliği Mesajı - Son Dakika

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