Xi Jinping'den Taziye Mesajı

BEİJİNG, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hindistan'da düşen Air India uçağında hayatını kaybeden İngiltere vatandaşları için İngiltere Kralı III. Charles'a taziye mesajı gönderdi.

Cuma günkü mesajında, Air India uçağının düşmesi sonucu çok sayıda İngiltere vatandaşının hayatını kaybetmesi nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü ifade eden Xi, Çin hükümeti ve halkı adına derin taziyelerini ileterek kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Çin Başbakanı Li Qiang da aynı gün İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a taziye mesajı gönderdi.