Xi Jinping'den Uluslararası Dostluk Vurgusu - Son Dakika
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Xi Jinping'den Uluslararası Dostluk Vurgusu

Cumhurbaşkanı Xi, dostluk ve işbirliğinin önemine dikkat çekti, uluslararası ilişkilerin temelini vurguladı.

11.10.2024 16:19
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BEİJİNG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin Uluslararası Dostluk Konferansı ve Çin Halkı Yabancı Ülkelerle Dostluk Derneği'nin kuruluşunun 70. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen konferansa katılan yabancı konuklarla bir araya geldi.

Xi, Cuma günü gerçekleşen görüşmede yabancı konuklarla toplu fotoğraf çektirdi ve uluslararası dostların Çin'le dostluğu perçinlemeye olan uzun vadeli adanmışlıklarından övgüyle bahsetti.

Cumhurbaşkanı, halklar arası dostluğun, istikrarlı ve uzun vadeli uluslararası ilişkilerin temelinin ve dünyadaki barış ve kalkınmanın teşvikinin durmak bilmeyen itici gücü olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana geçen 75 yılda Çin Komünist Partisi'nin Çin halkını birleştirerek sadece ülkenin kalkınmasını sağlamakla kalmayan aynı zamanda dünyaya da fayda sağlayan bir modernleşme yolu açma konusunda Çin halkına önderlik yaptığını kaydetti.

Geri dönüp bu yolculuğa bakıldığında Çin'in çeşitli alanlardaki başarılarının, diğer ülkelerin halklarının desteği olmaksızın elde edilemeyeceğini belirten Xi, birçok uluslararası dostun, Çin halkıyla iyi günde kötü günde birliktelik sergilediğini ve birçok yabancı işletme, kurum ve bireyin, Çin'in sosyalist modernleşmesinin ileriye taşınmasına aktif şekilde katılarak karşılıklı faydalar elde ettiğini ve Çin'le diğer ülkeler arasında dostane etkileşim ve işbirliğinin teşvikine önemli katkılarda bulunduğunu ifade etti.

Xi, "Çin'e ve Çin halkıyla kurulan samimi dostluğa yaptığınız önemli katkıları hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

Dünyanın bir kez daha bir kavşak noktasında bulunduğunu vurgulayan Xi, bir asırdır görülmeyen değişimler karşısında insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasının, tüm ülkelerin halkları için doğru yol olduğunu belirtti.

Xi, halklar arası diplomasinin benzersiz rolünü ortaya koymak ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşası yönünde çaba göstermek üzere diğer ülkelerden dostlarla dostane etkileşimi güçlendirmeye istekli olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

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