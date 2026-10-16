Xi Jinping, Hunan Üniversitesi'nin 100. yılında modernleşmeye katkı istedi - Son Dakika
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Xi Jinping, Hunan Üniversitesi'nin 100. yılında modernleşmeye katkı istedi

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Xi Jinping, Hunan Üniversitesi\'nin 100. yılında modernleşmeye katkı istedi
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hunan Üniversitesi'nin 100. kuruluş yıldönümünde öğretim üyeleri, öğrenciler ve mezunlara tebriklerini iletti. Cuma günkü mektubunda üniversiteden eğitim kalitesini yükseltmesini ve Çin'in modernleşmesine yeni katkılar sunmasını istedi.

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hunan Üniversitesi'nin 100. kuruluş yıldönümü dolayısıyla üniversitenin öğretim üyelerine, öğrencilerine ve mezunlarına tebriklerini iletti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi cuma günkü mektubunda üniversiteye, Çin'i bir eğitim gücüne dönüştürme ve Çin'in modernleşmesinin ilerletilmesine yeni katkılar sunma çağrısında bulundu. Xi, üniversiteden köklü devrimci geleneklerini sürdürmesini, eğitim kalitesini ve seviyesini yükseltmeye devam etmesini ve öğrendiklerini uygulamaya aktarabilen daha fazla nitelikli insan yetiştirmesini istedi.

1926 yılında kurulan Hunan Üniversitesi, son bir asır boyunca çok sayıda seçkin yetenek yetiştirdi.

Kaynak: Xinhua
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