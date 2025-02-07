Xi Jinping'in Temsilcisi Fransa'ya Gidiyor

BEİJİNG, 7 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi Zhang Guoqing, 9-12 Şubat tarihleri arasında Fransa'ya gidecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamada, aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Çin Başbakan Yardımcısı Zhang'ın, Fransa'nın daveti üzerine Yapay Zeka Eylem Zirvesi'ne katılacağı belirtildi.
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