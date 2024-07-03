Xi Jinping, Kazakistan ile daha sağlam bir ortaklık inşa etmeye hazır

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ASTANA, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ortak geleceğe sahip daha sağlam ve dinamik bir Çin- Kazakistan topluluğunu ortaklaşa inşa etmek, ayrıca bölgenin ve ötesinin kalkınma ve istikrarına daha fazla olumlu enerji getirmek üzere Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Xi, Çarşamba günü Kazakistan'ın başkenti Astana'daki cumhurbaşkanlığı sarayında Tokayev ile görüşmesi sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Güzel ülke Kazakistan'ı ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu belirten Xi, bu ziyaretinde ülkenin giderek büyüyen ivmesini şahsen hissettiğini belirtti.

Xi, Cumhurbaşkanı Tokayev'in liderliğinde Kazakistan halkının güçlü ve müreffeh Yeni Kazakistan'ı başarıyla inşa edeceğine inandığını kaydetti.

Çin Cumhurbaşkanı, Çin ile Kazakistan arasındaki dostane ilişkilerin binlerce yıllık tarihe sahip antik İpek Yolu'na dayandığını, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 32 yılda işbirliğiyle güçlendiğini ve daimi kapsamlı stratejik ortaklığın temsil ettiği üst seviyeye ulaştığını dile getirdi.

Xi, Çin ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin kalıcı dostluk, yüksek düzeyde karşılıklı güven ve iyi günde kötü günde birliktelik nitelikleri gösterdiğini vurguladı.

Xi, uluslararası durum nasıl değişirse değişsin, Çin'in Kazakistan'la dostluğuna olan bağlılığının, tüm alanlarda işbirliğini ilerletme kararlılığının, birbirlerinin temel çıkarlarını ilgilendiren konularda karşılıklı desteği sürdürme iradesinin ve iki ülkenin kendi kalkınma hedeflerini gerçekleştireceğine dair güveninin baki kalacağını ifade etti.