Xi Jinping, Senegal Başbakanı ile Görüştü

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, cuma günü Beijing'de Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile bir araya geldi.

Xi, geçen yıl eylül ayında Beijing'de düzenlenen 2024 Çin- Afrika İşbirliği Forumu Zirvesi'ne Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile birlikte başkanlık ettiğini ve Çin-Afrika ilişkilerini, yeni dönemde ortak geleceğe sahip her türlü koşulda geçerli Çin-Afrika topluluğunu birlikte inşa etme yönünde yeni bir aşamaya taşıdıklarını söyledi.

Çin ve Senegal'in kalkınma ve yeniden canlanma yolundaki yol arkadaşları ve kardeş iki ülke olduğunu belirten Xi, dayanışma ve işbirliğini güçlendirmek, kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını derinleştirmek, iki halka daha fazla fayda sağlamak ve Çin-Afrika dostluğuna ve Küresel Güney işbirliğine yeni bir ivme kazandırmak üzere Senegal ile çalışmaya istekli olduğunu belirtti.