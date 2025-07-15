Xi Jinping ve Albanese Görüştü

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, başkent Beijing'de Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile bir araya geldi.

Xi, salı günü gerçekleşen görüşmede Albanese'yi yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti. Xi, ikili ilişkilerin iki tarafın ortak çabalarıyla son yıllarda yükselişe geçtiğini ve iki ülke halkına somut faydalar sağladığını söyledi.

Xi, bunun da birbirine eşit muamele etmek, farklılıkları kenara bırakarak ortak zemin aramak ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliği yürütmenin hem iki ülkenin hem de iki halkın temel çıkarlarına hizmet ettiğini gösterdiğini belirtti.

Çin-Avustralya kapsamlı stratejik ortaklığının ikinci on yıllık dönemine girdiğine işaret eden Xi, iki halka daha fazla fayda sağlayacak sağlam kalkınma için ilişkilerini daha da ilerletmek üzere Avustralya ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.