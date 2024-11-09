Xi Jinping ve Mattarella\'dan İşbirliği Anlaşmaları

BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi.
Mattarella, Xi'nin davetiyle resmi ziyarette bulunmak üzere Çin'de bulunuyor.
Görüşmelerin ardından iki cumhurbaşkanı, kültür, bilim, teknoloji, eğitim ve dünya mirası alanlarının korunması konularında çok sayıda ikili işbirliği belgesinin imzalanmasına nezaret etti.
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