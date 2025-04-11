Xi Jinping ve Sanchez Vergi Savaşı Üzerine Görüştü

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü. Xi, cuma günü gerçekleşen görüşmede vergi savaşının kazananının olmayacağını ve dünyayla zıtlaşmanın sadece kendi kendini izole etmekle sonuçlanacağını söyledi.

Xi, Çin'in 70 yılı aşkın bir süredir kendi kendine yeterlilik ve zorlu bir mücadeleyle kalkınmayı başardığını, asla başkalarının merhametine güvenmediğini, mantıksız baskılardan da kesinlikle korkmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, uluslararası konjonktürdeki değişiklikler ne olursa olsun Çin'in kendine güvenini sürdüreceğini ve kendi işlerini iyi şekilde yürütmeye odaklanacağını belirtti.

Xi, dünyanın büyük ekonomileri ve ekonomik küreselleşme ve serbest ticaretin sıkı destekçileri olan Çin ve Avrupa Birliği'nin dünya toplamının üçte birini aşan birleşik ekonomik çıktılarıyla yakın ekonomik ilişki kurduklarını vurguladı.

Xi, Çin ve AB'ye uluslararası sorumluluklarını yerine getirme, ekonomik küreselleşmeyi ve uluslararası ticaret ortamını korumak üzere birlikte çalışmaya ve tek taraflı zorbalığa karşı birlikte direnme çağrısında bulundu.

Bunun sadece Çin ve AB'nin meşru hak ve çıkarlarını korumakla kalmayacağını kaydeden Xi, aynı zamanda uluslararası kurallar ve düzeni destekleyip uluslararası toplumdaki adalet ve hakkaniyetin sürdürülmesine de yardımcı olacağını ifade etti.

Sanchez ise Çin'in AB'nin önemli bir ortağı olduğunun altını çizerek daima AB-Çin ilişkilerinin istikrarlı gelişimini desteklediklerini belirtti.

AB'nin açık ve serbest ticarete bağlı olduğunu, çok taraflılığı desteklediğini ve tek taraflı gümrük vergisi artışlarına karşı çıktığını belirten Sanchez, ticaret savaşının kazananının olmayacağını söyledi.

Sanchez, İspanya ve AB'nin karmaşık ve zorlu uluslararası konjonktürde uluslararası ticaret düzenini sürdürmek, iklim değişikliği ve yoksulluk gibi zorluklarla başa çıkmak ve uluslararası toplumun ortak çıkarlarını korumak üzere Çin ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye istekli olduklarını sözlerine ekledi.