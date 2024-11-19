Xi Jinping ve Sheinbaum\'dan İşbirliği Vurgusu

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RIO DE JANEIRO, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Meksika'nın etkileşimi sürdürmesi, dostluklarını yenilemesi, iki ekonominin birbirini büyük oranda tamamlayıcı olması özelliğini iyi yönde kullanması, tatbiki işbirliğini sürekli ileri götürmesi ve yeni dönemde ikili ilişkilerin çok yönlü gelişimi için hamle yapması gerektiğini söyledi.

Xi söz konusu açıklamayı pazartesi günü 19. G20 Liderler Zirvesi sırasında Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile gerçekleştirdiği görüşmede yaptı.

Meksika tarihinde seçilen ilk kadın devlet başkanı olan Sheinbaum'u bir kez daha kutlayan Xi, Meksika'ya 2013 yılında yaptığı ziyaretin kendisinde derin ve unutulmaz izler bıraktığını belirtti.

İki ülkenin köklü bir gelenekselleşmiş dostluğa sahip olduğunu vurgulayan Xi, Çin ve Meksika'nın birçok uluslararası konuda benzer görüş ve fikirlere sahip olduğunu ve iki ülkenin herkese yararlı olan ve herkesi kapsayan bir ekonomik küreselleşmeyi savunduğunu ifade etti.

Xi, çok taraflılık ve uluslararası adalet ve eşitliği el üstünde tutmak ve dünya ekonomisinin gelişimine pozitif enerji getirmek üzere Meksika'yla çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Sheinbaum ise Xi ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Xi'nin iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik değerlendirmelerine tam olarak katıldığını kaydetti. Meksika ve Çin'in aralarındaki uzak mesafeye rağmen ilişkilerinin son derece yakın olduğunu kaydeden Sheinbaum, başkent Meksiko'daki önde gelen altyapı projelerinin inşasında yer alanlar gibi birçok Çinli şirketin Meksika'da faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Kasırga felaketi sırasında olduğu gibi Meksika'nın zorlu zamanlarında Çin'in sağladığı cömert ve samimi yardımlara minnettarlığını dile getiren Sheinbaum, bunun iki halk arasındaki dostluğun kanıtı olduğunu belirtti.

Hem Meksika'nın hem de Çin'in çok taraflılığı desteklemeye kararlı olduğunu kaydeden Sheinbaum, bir yandan çeşitli alanlarda işbirliğini genişletirken diğer yandan potansiyel fırsatları araştırmak üzere Çin'le çalışmaya istekli olduklarını sözlerine ekledi.