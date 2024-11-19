Xi Jinping ve Sheinbaum'dan İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Xi Jinping ve Sheinbaum'dan İşbirliği Vurgusu

Xi Jinping ve Sheinbaum\'dan İşbirliği Vurgusu

Çin ve Meksika, dostluklarını güçlendirmek ve işbirliğini artırmak için adım atacak.

19.11.2024 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RIO DE JANEIRO, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Meksika'nın etkileşimi sürdürmesi, dostluklarını yenilemesi, iki ekonominin birbirini büyük oranda tamamlayıcı olması özelliğini iyi yönde kullanması, tatbiki işbirliğini sürekli ileri götürmesi ve yeni dönemde ikili ilişkilerin çok yönlü gelişimi için hamle yapması gerektiğini söyledi.

Xi söz konusu açıklamayı pazartesi günü 19. G20 Liderler Zirvesi sırasında Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile gerçekleştirdiği görüşmede yaptı.

Meksika tarihinde seçilen ilk kadın devlet başkanı olan Sheinbaum'u bir kez daha kutlayan Xi, Meksika'ya 2013 yılında yaptığı ziyaretin kendisinde derin ve unutulmaz izler bıraktığını belirtti.

İki ülkenin köklü bir gelenekselleşmiş dostluğa sahip olduğunu vurgulayan Xi, Çin ve Meksika'nın birçok uluslararası konuda benzer görüş ve fikirlere sahip olduğunu ve iki ülkenin herkese yararlı olan ve herkesi kapsayan bir ekonomik küreselleşmeyi savunduğunu ifade etti.

Xi, çok taraflılık ve uluslararası adalet ve eşitliği el üstünde tutmak ve dünya ekonomisinin gelişimine pozitif enerji getirmek üzere Meksika'yla çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Sheinbaum ise Xi ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Xi'nin iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik değerlendirmelerine tam olarak katıldığını kaydetti. Meksika ve Çin'in aralarındaki uzak mesafeye rağmen ilişkilerinin son derece yakın olduğunu kaydeden Sheinbaum, başkent Meksiko'daki önde gelen altyapı projelerinin inşasında yer alanlar gibi birçok Çinli şirketin Meksika'da faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Kasırga felaketi sırasında olduğu gibi Meksika'nın zorlu zamanlarında Çin'in sağladığı cömert ve samimi yardımlara minnettarlığını dile getiren Sheinbaum, bunun iki halk arasındaki dostluğun kanıtı olduğunu belirtti.

Hem Meksika'nın hem de Çin'in çok taraflılığı desteklemeye kararlı olduğunu kaydeden Sheinbaum, bir yandan çeşitli alanlarda işbirliğini genişletirken diğer yandan potansiyel fırsatları araştırmak üzere Çin'le çalışmaya istekli olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Xi Jinping, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi Jinping ve Sheinbaum'dan İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:00 Selahattin Demirtaş’tan Bahçeli’ye ’’Öcalan’’ mesajı: İlk önce beni serbest bırakın Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın
15:13 Rusya: Ukrayna uzun menzilli füzelerle saldırdı, 6 füzeden 5’ini düşürdük Rusya: Ukrayna uzun menzilli füzelerle saldırdı, 6 füzeden 5'ini düşürdük
14:55 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
14:21 Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün Fırat Sarı’nın hemşiresinden ilk itiraf geldi Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi
23:14 Hizbullah’tan İsrail’in Başkenti Tel Aviv’e Füze Saldırısı Hizbullah'tan İsrail'in Başkenti Tel Aviv'e Füze Saldırısı
22:51 Zehra Güneş’ten sürpriz imza Zehra Güneş'ten sürpriz imza
22:48 Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı
22:12 Suudi Arabistan’dan Youssef En-Nesyri’ye Türk futbol tarihine geçecek teklif Suudi Arabistan'dan Youssef En-Nesyri'ye Türk futbol tarihine geçecek teklif
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
21:27 FIFA ve UEFA’dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası’na katılamayacak FIFA ve UEFA'dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası'na katılamayacak
21:19 Yenidoğan Çetesi’nin ilk duruşması sona erdi Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi
21:17 Düğün Arabasına Atlayan Dilenci Darp Edildi Düğün Arabasına Atlayan Dilenci Darp Edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 16:45:21. #1.11#
SON DAKİKA: Xi Jinping ve Sheinbaum'dan İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.