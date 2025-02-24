Xi ve Putin İlişkileri Güçlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Xi ve Putin İlişkileri Güçlendirdi

Xi Jinping, Rusya ile stratejik ilişkilere vurgu yaptı ve Ukrayna krizinde çözüm önerilerini hatırlattı.

24.02.2025 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, tarihin ve gerçeklerin de gösterdiği üzere Çin ve Rusya'nın birbirinden uzaklaştırılamayacak iyi komşular ve iyi günde kötü günde birliktelik sergileyen, birbirini destekleyen ve ortak kalkınmayı başarmış olan hakiki dostlar olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile pazartesi günü bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Xi, Çin-Rusya ilişkilerinin yapısı itibarıyla güçlü bir iç itici gücü ve benzersiz bir stratejik değeri olduğunu belirtti. Xi, iki ülke arasındaki ilişkilerin herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını ve herhangi bir üçüncü tarafın etkisine açık olmadığını da vurguladı.

Xi, Çin-Rusya ilişkilerinin, uluslararası konjonktürdeki değişikliklerden bağımsız şekilde sorunsuz ilerleyerek, iki ülkenin gelişimi ve yeniden canlanmasına yardımcı olacağını ve uluslararası ilişkilere istikrar ve pozitif enerji katacağını ifade etti.

Rusya ve ilgili tarafların Ukrayna krizini çözmeye yönelik olumlu çaba sarf ettiğini görmekten memnuniyet duyduklarını kaydeden Xi, Ukrayna krizinin başlarında çatışmanın çözümüne yönelik aralarında "dört temel ilkenin" de bulunduğu çeşitli öneriler sunduğunu hatırlattı.

Xi, geçen yıl eylül ayında Çin ve Brezilya'nın bazı Küresel Güney ülkeleriyle birlikte krizin siyasi çözümünü teşvik etmeye yönelik bir ortam yaratıp gerekli koşulları oluşturmak üzere Barışın Dostları platformunu kurduklarını da vurguladı.

Putin ise Rusya-Ukrayna çatışmasının altında yatan nedenleri ortadan kaldırıp, sürdürülebilir ve kalıcı barışın sağlandığı bir çözüme ulaşmaya kararlı olduklarını söyledi.

Görüşmede taraflar, çeşitli kanallarla iletişim ve koordinasyonu sürdürme konusunda da mutabık kaldı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Xi Jinping, Politika, Güvenlik, Ukrayna, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi ve Putin İlişkileri Güçlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:17 Mert Hakan Galatasaray tribünlerine gitti Statta ’’Onlar arkadan havlarlar’’ şarkısı çaldı Mert Hakan Galatasaray tribünlerine gitti! Statta ''Onlar arkadan havlarlar'' şarkısı çaldı
19:16 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
19:16 En-Nesyri, RAMS Park’a adım atar atmaz kameralara parmak salladı En-Nesyri, RAMS Park'a adım atar atmaz kameralara parmak salladı
18:31 İki hoca da tüm kozlarını oynadı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 11’leri belli oldu İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu
16:54 Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak İşte dev ihaleyi kazanan şirket Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak! İşte dev ihaleyi kazanan şirket
08:53 Kar yağışı terk etmiyor Meteoroloji’den yeni uyarı Kar yağışı terk etmiyor! Meteoroloji'den yeni uyarı
08:33 Şakir Paşa Ailesi yayından kaldırılınca Helin Kandemir isyan etti: Çok üzgünüz Şakir Paşa Ailesi yayından kaldırılınca Helin Kandemir isyan etti: Çok üzgünüz
08:32 Aytun Çıray, AK Parti MYK’sına giren isim üzerinden Akşener’i hedef aldı Aytun Çıray, AK Parti MYK'sına giren isim üzerinden Akşener'i hedef aldı
08:19 Fatih Altaylı, Yavaş-İmamoğlu anketi yaptı sonucu görünce apar topar sildi Fatih Altaylı, Yavaş-İmamoğlu anketi yaptı sonucu görünce apar topar sildi
07:45 Ali Koç’un MHP genel başkanı olacağı iddiasına Fenerbahçe’den yanıt Ali Koç'un MHP genel başkanı olacağı iddiasına Fenerbahçe'den yanıt
07:45 Kars Kağızman Belediyesi’ne kayyum atandı Kars Kağızman Belediyesi'ne kayyum atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 19:44:49. #1.13#
SON DAKİKA: Xi ve Putin İlişkileri Güçlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.