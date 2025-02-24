Xi ve Putin İlişkileri Güçlendirdi

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BEİJİNG, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, tarihin ve gerçeklerin de gösterdiği üzere Çin ve Rusya'nın birbirinden uzaklaştırılamayacak iyi komşular ve iyi günde kötü günde birliktelik sergileyen, birbirini destekleyen ve ortak kalkınmayı başarmış olan hakiki dostlar olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile pazartesi günü bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Xi, Çin-Rusya ilişkilerinin yapısı itibarıyla güçlü bir iç itici gücü ve benzersiz bir stratejik değeri olduğunu belirtti. Xi, iki ülke arasındaki ilişkilerin herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını ve herhangi bir üçüncü tarafın etkisine açık olmadığını da vurguladı.

Xi, Çin-Rusya ilişkilerinin, uluslararası konjonktürdeki değişikliklerden bağımsız şekilde sorunsuz ilerleyerek, iki ülkenin gelişimi ve yeniden canlanmasına yardımcı olacağını ve uluslararası ilişkilere istikrar ve pozitif enerji katacağını ifade etti.

Rusya ve ilgili tarafların Ukrayna krizini çözmeye yönelik olumlu çaba sarf ettiğini görmekten memnuniyet duyduklarını kaydeden Xi, Ukrayna krizinin başlarında çatışmanın çözümüne yönelik aralarında "dört temel ilkenin" de bulunduğu çeşitli öneriler sunduğunu hatırlattı.

Xi, geçen yıl eylül ayında Çin ve Brezilya'nın bazı Küresel Güney ülkeleriyle birlikte krizin siyasi çözümünü teşvik etmeye yönelik bir ortam yaratıp gerekli koşulları oluşturmak üzere Barışın Dostları platformunu kurduklarını da vurguladı.

Putin ise Rusya-Ukrayna çatışmasının altında yatan nedenleri ortadan kaldırıp, sürdürülebilir ve kalıcı barışın sağlandığı bir çözüme ulaşmaya kararlı olduklarını söyledi.

Görüşmede taraflar, çeşitli kanallarla iletişim ve koordinasyonu sürdürme konusunda da mutabık kaldı.