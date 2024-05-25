Xinhua Haber Ajansı ve UNCCD, çölleşme ile mücadelede stratejik ortaklık kurdu

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BEİJİNG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı ve Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) Sekreteryası, çölleşme, arazi kaybı ve kuraklıkla mücadelede ortak amaç ve hedefe ulaşmak, ayrıca sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla stratejik ortaklık kurduklarını ilan etti.

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve UNCCD İcra Sekreteri İbrahim Thiaw ile Cuma günü Beijing'de bir araya gelerek mutabakat zaptı imzaladı.

Bu yılın UNCCD'nin kabulünün 30. yıldönümü olduğunu hatırlatan Fu, UNCCD'nin misyonunun Çin'in savunduğu yeşil kalkınma felsefesiyle yakından örtüştüğünü söyledi. Fu, Xinhua'nın, dünya çapında çölleşmeyle mücadelede deneyim ve başarıları teşvik etmek ve küresel yeşil kalkınmanın ilerlemesine katkıda bulunmak için UNCCD Sekretaryası ile işbirliğini geliştirmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Thiaw ise Çin'in, çevre koruma ve ekonomik kalkınmanın karşılıklı olarak birbirini güçlendirebileceğini kendi uygulamalarıyla kanıtladığını söyledi. Çin'in yıl sonunda düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin Taraflar Konferansı'nda önemli bir rol oynamasının beklendiğini belirten Thiaw, Xinhua'nın yayımladığı haberlerle Çin'in, çölleşmeyle mücadelenin insanlık için taşıdığı hayati önemi dünyanın daha iyi anlamasına yardımcı olması temennisinde bulundu.