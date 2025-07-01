Xinjiang\'da Yeni Turistik Otoyollar

URUMQİ, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde turizmi geliştirmek amacıyla geliştirilen 6 yeni manzaralı otoyol tanıtıldı. 965 kilometre uzunluğundaki turistik amaçlı otoyollara 10,7 milyar yuan (yaklaşık 1,5 milyar ABD doları) yatırım yapıldı.

Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Ulaştırma Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre yeni güzergahlar üzerinde karla kaplı dağlar ve çayırlardan, ormanlar, göller, çöller ve vahalara kadar manzarasının güzelliğiyle öne çıkan birçok farklı nokta bulunuyor. Proje, "girişin hızlı, seyahatin yavaş" olmasıyla tanınan bölgenin ulaşım ağını geliştirmeyi ve otonom sürüşlü turizm deneyimlerini zenginleştirmeyi amaçlıyor.

Ayrıca yeni inşa edilen otoyolların Xinjiang'ın uçsuz bucaksız coğrafyasına dağılmış bulunan önemli turistik noktaları birbirine bağlamak üzere tasarlandığı belirtildi.

Son yıllarda çok boyutlu seyahat ağı kurma çalışmalarına hız veren Xinjiang, sadece otoyollarını değil, havacılık rotalarını da genişletti. Bölgede Taklamakan Çölü Ringi gibi özel demiryolu hatları hayata geçirilirken simgesel turistik rotalar da oluşturuldu.