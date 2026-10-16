Xiongan Yeni Bölgesi, 23-25 Ekim'de 2026 Küresel Yönetişim Forumu'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Xiongan Yeni Bölgesi, 23-25 Ekim'de 2026 Küresel Yönetişim Forumu'na ev sahipliği yapacak

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Xiongan Yeni Bölgesi, 23-25 Ekim\'de 2026 Küresel Yönetişim Forumu\'na ev sahipliği yapacak
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Çin Halk Dışişleri Enstitüsü, 2026 Küresel Yönetişim Forumu'nun 23-25 Ekim'de Xiongan Yeni Bölgesi'nde yapılacağını duyurdu. Foruma yaklaşık 100 ülkeden konuk katılacak; BM, iklim, yapay zeka ve ticaret alanlarında önde gelen isimler bir araya gelecek.

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- 2026 Küresel Yönetişim Forumu, 23-25 Ekim tarihleri arasında Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Xiongan Yeni Bölgesi'nde düzenlenecek.

Çin Halk Dışişleri Enstitüsü cuma günkü basın toplantısında, forum çerçevesinde Birleşmiş Milletler, iklim değişikliği, yapay zeka ve çok taraflı ticaret gibi alanlarda öne çıkanlar başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından strateji, siyaset, akademi, iş dünyası, medya ve gençlik sektörlerinin önde gelen isimlerinin bir araya geleceğini belirtti.

Küresel Güney, Avrupa ve Amerika'nın yaklaşık 100 ülkesinden gelen uluslararası konukların foruma katılacaklarını teyit ettiğini kaydeden enstitü, bu kişilerin forum sırasında "geleceğin kenti" olarak adlandırılan Xiongan Yeni Bölgesi'ni ziyaret edeceğini belirtti.

Enstitünün düzenlediği forumun teması, "Güven ve İşbirliğini Yeniden İnşa Etmek: Dönüşüm Geçiren Bir Dünyada Küresel Yönetişimin Reformu ve Geliştirilmesi" olarak belirlendi.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiUluslararasıYapay ZekaPolitikaEkonomiGüncelDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Xiongan Yeni Bölgesi, 23-25 Ekim'de 2026 Küresel Yönetişim Forumu'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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