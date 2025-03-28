Xizang'da Dini Faaliyetler Güvencede - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Xizang'da Dini Faaliyetler Güvencede

Xizang'da dini inançlar koruma altında, Budizm ve diğer dinler etkin şekilde uygulanıyor.

28.03.2025 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

LHASA, 28 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi'nin yayımladığı resmi rapora göre, Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde yasal dini faaliyetlerin etkin koruma altında olduğu ve inananların dini gereksinimlerini karşılamaları yönünde her türlü çabanın gösterildiği belirtildi.

"Yeni Dönemde Xizang'da İnsan Hakları" başlıklı raporda, bölgede yaklaşık 46.000 Budist rahip ve rahibenin, 12.000 yerli Müslümanın ve 700'ün üzerinde Katolik Hristiyan'ın bulunduğu belirtildi.

Sıradan inananların evlerinde yaygın olarak bir kutsal metin odası ya da Budist mabedi bulunduğuna dikkat çekilen raporda Tibetlilerin Budist manastırlarında kutsal metinlerin öğrenilmesi, teati edilmesi, rahiplik ya da rahibeliğe başlangıç, abhisheka (güçlenme töreni) ve kendi kendini geliştirme gibi geleneksel dini faaliyetlerin düzenli şekilde yerine getirildiği belirtildi. Ayrıca manastırlarda düzenli şekilde kutsal metinler konusunda sınavların yapıldığı ve akademik dereceler verildiği kaydedildi.

Raporda Xizang'daki merkezi yönetimin ve her seviyedeki yönetimlerin, Tibet Budizmi'nin yaşayan Buda'larının reenkarnasyon geleneğine tam olarak saygı gösterdiği ve Tibet Budizmi'nin Yaşayan Buda'larının Reenkarnasyonunun Yönetimi Önlemleri'ni harfiyle yerine getirip süreci yasalar uyarınca yönettiği vurgulandı.

Kaynak: Xinhua

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Politika, Kültür, Güncel, Dünya, Tibet, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xizang'da Dini Faaliyetler Güvencede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiliz devi Barclays Türkiye’de aracı kurum kuruyor İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor
Adana’da kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü Adana'da kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü
ABD’de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk sınır dışı edilecek ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk sınır dışı edilecek
ABD’li Senatör Sanders’ten ABD’nin İsrail’e silah satmasına sert tepki ABD'li Senatör Sanders'ten ABD'nin İsrail'e silah satmasına sert tepki
Babasının arabasını kaçıran çocuk mahalleyi savaş alanına çevirdi Babasının arabasını kaçıran çocuk mahalleyi savaş alanına çevirdi
İngiltere Kralı 3. Charles gördüğü tedavinin yan etkisi nedeniyle hastaneye kaldırıldı İngiltere Kralı 3. Charles gördüğü tedavinin yan etkisi nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor 6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor
Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular

16:47 Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
15:40 6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor 6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor
14:56 Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
13:51 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
13:19 KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
00:56 İngiltere Kralı 3. Charles gördüğü tedavinin yan etkisi nedeniyle hastaneye kaldırıldı İngiltere Kralı 3. Charles gördüğü tedavinin yan etkisi nedeniyle hastaneye kaldırıldı
00:26 Babasının arabasını kaçıran çocuk mahalleyi savaş alanına çevirdi Babasının arabasını kaçıran çocuk mahalleyi savaş alanına çevirdi
23:55 ABD’li Senatör Sanders’ten ABD’nin İsrail’e silah satmasına sert tepki ABD'li Senatör Sanders'ten ABD'nin İsrail'e silah satmasına sert tepki
23:42 ABD’de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk sınır dışı edilecek ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk sınır dışı edilecek
23:31 Adana’da kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü Adana'da kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü
23:14 İngiliz devi Barclays Türkiye’de aracı kurum kuruyor İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 17:06:38. #7.13#
SON DAKİKA: Xizang'da Dini Faaliyetler Güvencede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement