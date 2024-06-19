XPeng'in uçan araba modeli X2 test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi - Son Dakika
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XPeng'in uçan araba modeli X2 test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

XPeng'in uçan araba modeli X2, Çin'in Langfang kentinde test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Uçan araba, 680 kilogram boş ağırlığı ve 160 kilogram maksimum yük taşıma kapasitesiyle yaklaşık 25 dakika havada seyredebiliyor. 1.000 metreye ulaşan irtifa ve saatte 130 kilometre uçuş hızı hedeflenerek tasarlanan araç, gelecekteki ulaşım teknolojileri için umut vaat ediyor.

19.06.2024 12:31
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ÇEKİM TARİHİ: 16 Haziran 2024

Uçan arabanın çeşitli görüntüleri

XPeng'in uçan araba modeli X2, Pazar günü Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Langfang kentinde test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Boş ağırlığı 680 kilogram ve maksimum yük taşıma kapasitesi 160 kilogram olan uçan araba yaklaşık 25 dakika boyunca havada seyredebiliyor.

Araç, 1.000 metreye ulaşan irtifa ve saatte 130 kilometreye varan uçuş hızı hedeflenerek tasarlandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Langfang kentinden bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua

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