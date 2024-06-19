XPeng'in uçan araba modeli X2 test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

ÇEKİM TARİHİ: 16 Haziran 2024
Uçan arabanın çeşitli görüntüleri
XPeng'in uçan araba modeli X2, Pazar günü Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Langfang kentinde test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.
Boş ağırlığı 680 kilogram ve maksimum yük taşıma kapasitesi 160 kilogram olan uçan araba yaklaşık 25 dakika boyunca havada seyredebiliyor.
Araç, 1.000 metreye ulaşan irtifa ve saatte 130 kilometreye varan uçuş hızı hedeflenerek tasarlandı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Langfang kentinden bildiriyor.(XHTV)
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