HUAİ'AN, 9 Mart (Xinhua) -- Çin'in önde gelen kerevit üretim merkezlerinden biri olan Xuyi ilçesinde hava sıcaklığının artmasıyla kerevit sezonu başladı.
Xuyi'de son yıllarda kerevit piyasası güçlü şekilde gelişti. İlçedeki kerevit ekolojik yetiştirme alanı yaklaşık 66.667 hektara ulaşırken, sektörde 210.000'den fazla kişi istihdam ediliyor.
Sektör, yerel kırsalın yeniden canlandırılmasında önemli role sahip.
Son Dakika › Güncel › Xuyi'de Kerevit Sezonu Başladı - Son Dakika
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