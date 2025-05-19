Yaban Domuzlarıyla Mücadele Başlatıldı - Son Dakika
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Yaban Domuzlarıyla Mücadele Başlatıldı

Yaban Domuzlarıyla Mücadele Başlatıldı

DKMP, yaban domuzlarına yönelik yakalama ve av faaliyetlerini hızlandırdı, güvenlik önlemleri alındı.

19.05.2025 17:59
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DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, yaban domuzları ile mücadeleye ilişkin, "Yaban domuzlarının yakalanmasına yönelik kafesler imal edilerek araziye yerleştirilmiştir. Ayrıca sürek avı faaliyetleri başlatılmış olup yaban domuzlarını etkisiz hale getirme çalışmaları devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya mecralarında Muğla Marmaris ve Aydın Kuşadası'nda yaban domuzlarının yerleşim yerlerine indiğine dair haberler yer aldığı ve çeşitli görüntüler paylaşıldığı belirtildi. Açıklamada bu durum karşısında DKMP Genel Müdürlüğü tarafından ivedilikle harekete geçildiği ifade edilerek, "Gerek vatandaşların güvenlik endişesi duyması gerekse de tarım alanlarına zarar vermesi sebebiyle yaban domuzları ile mücadele kapsamında; yerleşim alanları içerisinde uygun bölgelerde termal kameralı dron ile envanter çalışması yapılarak yaban domuzu yuvalama alanları tespit edilmiştir. Kaymakamlık, kolluk kuvvetleri, tarım, orman ve sağlık birimlerinin yer aldığı bir komisyon kurulmuş ve gerekli tedbirler hızla alınmıştır. Belediyeler ile görüşülerek çöplerin düzenli toplanması istenmiş, muhtarlar ile iş birliği toplantıları düzenlenerek, mücadele yöntemleri görüşülmüş ve uygulamaya konulmuştur" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Yerleşim yerleri dışında yemleme çalışması başlatılmış ve yaban domuzlarının şehir dışına yönelmesi sağlanmıştır. Söz konusu hayvanların vatandaşlar tarafından beslenmesinin önlenmesi için yerleşim yerlerinde anonslar yapılmış, basın kuruluşları ile ortak faaliyetler yürütülmüş ve okullarda bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yaban domuzlarının yakalanmasına yönelik kafesler imal edilerek araziye yerleştirilmiştir. Ayrıca sürek avı faaliyetleri başlatılmış olup yaban domuzlarını etkisiz hale getirme çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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