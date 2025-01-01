Yaban Hayvanlarına Kış Destekleme Çalışması

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DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Muğla Şube Müdürlüğü ile Muğla İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi görevlileri, ağır kış şartlarının yaşandığı bölgelerde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına yem bıraktı.

DKMP Muğla Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle besin bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı. Görevliler, Menteşe ilçesinin Yılanlı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki ormanlık alana yaban hayvanlarının tüketebileceği yem ve besin maddeleri bıraktı.