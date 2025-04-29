Yaban Keçileri Dron ile Görüntülendi

Antalya'da yaban keçileri dron ve kamera ile görüntülendi

ANTALYA - Antalya'nın 2 bin metre rakımlı Gidengelmez Dağlarında yüzlerce yaban keçisi doğal ortamlarında dron ve aktüel kamera ile görüntülendi.

Antalya'nın Akseki ilçesi Değirmenlik Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2 bin metre rakımlı Yaban hayatı koruma sahası içerisinde ve Milli Parklar statüsündeki Gidengelmez Dağları'nda koruma altında bulunan yaban keçileri dron ve kamera ile görüntülendi. Gidengelmez Dağlarında sürüler halinde otlanan yaban keçileri, dronun sesini duydukları anda ürkerek yavrularıyla birlikte sarp kayalıklarda koşarak hızla uzaklaştılar. Yine Gidengelmez Dağlarındaki başka bir alanda otlanan erkek yaban keçilerinin dövüşleri ise kameralara yansıdı. Erkek yaban keçileri dövüşürken ise çıkardıkları yüksek seslerle ilginç görüntüler oluşturdular. Yine sayıları yaklaşık 50 civarındaki dişi yaban keçileri ise sürüler halinde sarp kayalıklardan giderlerken görüntülendi. Diğer bir taraftan ise yaşlı ve boynuzları 100 santimetrenin üzerinde bulunan 2 adet erkek yaban keçilerinin ise sarp kayalıklarda yattıkları ve kameraya yansırken, erkek ve dişi yaban keçisinin çiftleşmesi kameralara yansıdı.

"Kışın Değirmenlik Mahallesine iniyorlar"

Antalya'nın Akseki ilçesi Değirmenlik Mahallesi sınırları içerisindeYaban hayatı koruma sahası içerisinde ve Milli Parklar statüsünde olan Gidengelmez Dağları'nda yaşayan yaban keçileri, her kış otlamak için dağın eteğinde kurulu Değirmenlik Mahallesi'ne iniyor.

İlkbaharın girmesi ile birlikte, Değirmenlik Mahallesi halkının 4 ay süre ile misafir ettiği yaban keçilerinin doğal yaşam alanları olan yüksek kesimlerde karların erimesiyle birlikte yeniden 2 bin rakımlı Gidengelmez Dağlarına dönüyorlar.

Akseki'nin en uzak mahallelerinden biri olan ve Milli Park niteliğindeki Gidengelmez Dağları'nın batısına kurulu Değirmenlik Mahallesine Avlanması, evcilleştirilmesi yasak olan yaban keçileri kış aylarında insanlarla adeta iç içe yaşıyor. Mahallede köylünün evlerinin önünde bulunan bahçelerinde ekili çilekleri yiyorlar. Kent dışından yaban keçilerini görmek ve fotoğraflamak için gelenler oluyor.

Antalya'nın zengin doğal yaşamı ve dağlık coğrafyasıyla birçok yabani hayvana ev sahipliği yapıyor. Doğa fotoğrafçıları ve yaban hayatı meraklıları için büyük bir potansiyel barındıran bölge, yaban keçileri gibi nadir türlerin yaşaması için elverişli bir ortam sunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altında olan dağ keçileri, Türkiye'de avlanması kesinlikle yasak olan türler arasında yer alıyor. Kaçak avcılara yönelik sıkı denetimler yapılarak, bu nadir türün neslinin devam etmesi sağlanıyor.