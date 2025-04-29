Yaban Keçileri Dron ile Görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yaban Keçileri Dron ile Görüntülendi

Antalya'nın Gidengelmez Dağları'nda yaban keçileri dron ve kameralarla doğal ortamlarında görüntülendi.

29.04.2025 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da yaban keçileri dron ve kamera ile görüntülendi

ANTALYA - Antalya'nın 2 bin metre rakımlı Gidengelmez Dağlarında yüzlerce yaban keçisi doğal ortamlarında dron ve aktüel kamera ile görüntülendi.

Antalya'nın Akseki ilçesi Değirmenlik Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2 bin metre rakımlı Yaban hayatı koruma sahası içerisinde ve Milli Parklar statüsündeki Gidengelmez Dağları'nda koruma altında bulunan yaban keçileri dron ve kamera ile görüntülendi. Gidengelmez Dağlarında sürüler halinde otlanan yaban keçileri, dronun sesini duydukları anda ürkerek yavrularıyla birlikte sarp kayalıklarda koşarak hızla uzaklaştılar. Yine Gidengelmez Dağlarındaki başka bir alanda otlanan erkek yaban keçilerinin dövüşleri ise kameralara yansıdı. Erkek yaban keçileri dövüşürken ise çıkardıkları yüksek seslerle ilginç görüntüler oluşturdular. Yine sayıları yaklaşık 50 civarındaki dişi yaban keçileri ise sürüler halinde sarp kayalıklardan giderlerken görüntülendi. Diğer bir taraftan ise yaşlı ve boynuzları 100 santimetrenin üzerinde bulunan 2 adet erkek yaban keçilerinin ise sarp kayalıklarda yattıkları ve kameraya yansırken, erkek ve dişi yaban keçisinin çiftleşmesi kameralara yansıdı.

"Kışın Değirmenlik Mahallesine iniyorlar"

Antalya'nın Akseki ilçesi Değirmenlik Mahallesi sınırları içerisindeYaban hayatı koruma sahası içerisinde ve Milli Parklar statüsünde olan Gidengelmez Dağları'nda yaşayan yaban keçileri, her kış otlamak için dağın eteğinde kurulu Değirmenlik Mahallesi'ne iniyor.

İlkbaharın girmesi ile birlikte, Değirmenlik Mahallesi halkının 4 ay süre ile misafir ettiği yaban keçilerinin doğal yaşam alanları olan yüksek kesimlerde karların erimesiyle birlikte yeniden 2 bin rakımlı Gidengelmez Dağlarına dönüyorlar.

Akseki'nin en uzak mahallelerinden biri olan ve Milli Park niteliğindeki Gidengelmez Dağları'nın batısına kurulu Değirmenlik Mahallesine Avlanması, evcilleştirilmesi yasak olan yaban keçileri kış aylarında insanlarla adeta iç içe yaşıyor. Mahallede köylünün evlerinin önünde bulunan bahçelerinde ekili çilekleri yiyorlar. Kent dışından yaban keçilerini görmek ve fotoğraflamak için gelenler oluyor.

Antalya'nın zengin doğal yaşamı ve dağlık coğrafyasıyla birçok yabani hayvana ev sahipliği yapıyor. Doğa fotoğrafçıları ve yaban hayatı meraklıları için büyük bir potansiyel barındıran bölge, yaban keçileri gibi nadir türlerin yaşaması için elverişli bir ortam sunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altında olan dağ keçileri, Türkiye'de avlanması kesinlikle yasak olan türler arasında yer alıyor. Kaçak avcılara yönelik sıkı denetimler yapılarak, bu nadir türün neslinin devam etmesi sağlanıyor.

Kaynak: İHA

Antalya, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaban Keçileri Dron ile Görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı
Rıza Çalımbay’dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız
Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim
Bahçeli’den İBB’ye “kaçak toplantı“ tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur Bahçeli'den İBB'ye "kaçak toplantı" tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
Halı saha maçından sonra fenalaşan astsubay hayatını kaybetti Halı saha maçından sonra fenalaşan astsubay hayatını kaybetti
Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo’nun son hali yankı uyandırdı Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo'nun son hali yankı uyandırdı
Süper Lig’de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu Süper Lig'de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu
Milyonluk hediyeye Dilan Polat’ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah Milyonluk hediyeye Dilan Polat'ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah
Devlet Bahçeli’den ’İstanbul’u terk edin’ diyen Celal Şengör’e ağır sözler Devlet Bahçeli'den 'İstanbul'u terk edin' diyen Celal Şengör'e ağır sözler
Yeşilçam’ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti Yeşilçam'ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti

09:49
Pervin Buldan üzüntüden çöktü
Pervin Buldan üzüntüden çöktü
09:20
Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı
Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı
08:23
42 ilde FETÖ operasyonu Gizlendiği yerde böyle yakalandı
42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı
08:02
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
16:35
Emre Belözoğlu’ndan Süper Lig şampiyonluk tahmini
Emre Belözoğlu'ndan Süper Lig şampiyonluk tahmini
16:20
Fenomen Mükremin Gezgin hakkında ’Müstehcenlik’ suçundan ev hapsi kararı
Fenomen Mükremin Gezgin hakkında 'Müstehcenlik' suçundan ev hapsi kararı
15:49
Teklif gelirse bir saniye durmaz Osimhen’in oynamak istediği takımı duyurdular
Teklif gelirse bir saniye durmaz! Osimhen'in oynamak istediği takımı duyurdular
14:54
Tebliğciler gece kulübünde Sahneye çıkıp vaaz verdiler
Tebliğciler gece kulübünde! Sahneye çıkıp vaaz verdiler
14:49
Beykoz Belediyesi soruşturmasında şok ifade: İmamoğlu kumpas kurdu
Beykoz Belediyesi soruşturmasında şok ifade: İmamoğlu kumpas kurdu
14:42
DEM Partili Hatimoğulları’ndan bir ’’Bahçeli’’ gafı daha
DEM Partili Hatimoğulları'ndan bir ''Bahçeli'' gafı daha
14:38
Dünyaca ünlü eski sol bek, MMA dövüşçüsü oluyor
Dünyaca ünlü eski sol bek, MMA dövüşçüsü oluyor
14:19
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
14:17
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 10:19:49. #7.11#
SON DAKİKA: Yaban Keçileri Dron ile Görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.