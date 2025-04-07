Yaban Keçileri Rüzgara Meydan Okudu

Dağların usta tırmanıcıları sert rüzgara meydan okudu
Sivas'ta görüntülenen yaban keçilerinin sert rüzgara rağmen ustaca tırmanışları dikkat çekti
SİVAS - Sivas'ta görüntülenen yaban keçilerinin sert rüzgara rağmen ustaca tırmanışları dikkat çekti.
Doğada popülasyonları arttığı düşünülen yaban keçileri özellikle Sivas ve çevresinde sıklıkla görülmeye başlandı. Sivas'ın Kuzey kesiminde görüntülenin 8 yaban keçisinin kuvvetli rüzgara rağmen dik yamaçlarda ustaca tırmanışları dikkat çekti. Karayoluna yakın bir nokta elde edilen görüntüler yaban hayatı belgesellerini aratmadı.
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