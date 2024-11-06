Yaban Tilkileri Şehirde

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Doğal ortamlarında yiyecek bulamayan yaban hayvanları şehir merkezini mesken tuttu

ELAZIĞ - Elazığ'da doğal yaşam ortamlarında yiyecek bulmakta zorlanan tilkiler, şehir merkezinde görüntülendi.

Elazığ'da doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlanan tilkiler, kentin en işlek mekanlarını mesken tuttu. Çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilki, kısa bir süre gezdikten sonra gözden kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.