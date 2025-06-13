Yabancı Çoban İzni Başvuruları Başladı

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, hayvancılık sektödünde büyükbaş veya küçükbaş hayvanı bulunan ve Hayvan Bilgi Sistemi'ne kayıtlı işletlemelerde istihdam edilmek üzere yabancı çoban ve hayvan bakıcısı çalışma izni başvurularının başladığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından çoban ve hayvan bakıcısı çalışma izni başvurularına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle dendi:

"Ülkemizde hayvancılık sektörünün gelişmesi ve yerli üretimin devamlılığı için ihtiyacın yerli işgücüyle karşılanamadığı durumlarda, deneyimli yabancı çobanlara çalışma izni imkanı sağlıyoruz. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde hayvancılık sektöründe büyükbaş veya küçükbaş hayvanı bulunan ve Hayvan Bilgi Sistemine kayıtlı hayvancılık işletmelerinde istihdam edilecek çobanlara ve hayvan bakıcılarına ilişkin çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde belirlenen kriterler kapsamında çalışma izni başvuruları 12.06.2025 tarihi itibarıyla alınmaya başlanmıştır.

Bu kapsamda Türkiye'de bulunan ve en az 6 ay süreyle düzenlenmiş geçerli ikameti olan yabancılar ile yurt dışından Türkiye'de çalışmak için gelecek yabancılar için işverenler tarafından başvuruda bulunulabilecektir. İşletmeler için başvuru şartları: Küçükbaş hayvancılık işletmesinin en az 200 küçükbaş hayvan varlığına sahip olması veya Besi hayvancılık işletmesinin en az 100 büyükbaş hayvan varlığına sahip olması veya, Süt hayvancılık işletmesinin en az 50 büyükbaş hayvan varlığına sahip olması veya Karma (besi ve süt) hayvancılık işletmesinin ise en az 75 büyükbaş hayvan varlığına sahip olması, gerekmektedir.

Kriterlerin her bir katı için bir çoban/sürü yöneticisi olmak üzere aynı hayvancılık işletmesinde en fazla 3 (üç) yabancıya kadar çalışma izni düzenlenebilecektir."