İsrail'in Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrail polisinden aktardığı habere göre, Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü.
Saldırıda 7 kişinin çeşitli şekillerde yaralandığı, 2 saldırganın ise "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, silahlı saldırının Yafa kentinde iki ayrı meydanda düzenlendiğini bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Yafa'da Silahlı Saldırı: 4 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
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