Yafa'da Silahlı Saldırı: 6 Ölü

Güncel

İsrail polisi, akşam saatlerinde Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısının 6 olduğunu duyurdu.

Akşam saatlerinde Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin İsrail polisinden yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yafa'daki silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ayrıca 2 saldırganın da olay erinde "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.

İsrail basınına yansıyan haberlerde ise yaralı sayısına ilişkin farklı bilgiler verildi.

Israel Hayom'un haberinde, saldırıda 6'sının durumu ağır, 4'ünun orta, 2'sinin de hafif olmak üzere 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordu radyosunun haberinde ise yaralı sayısı 16 olarak duyuruldu. Haberde, saldırganların 20'li yaşlarda Muhammed Halef Receb ve Hasan Muhammet et-Temimi olduğu kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, akşam saatlerinde İsrail polisinden aktardığı haberde, Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişinin öldüğünü duyurmuştu.